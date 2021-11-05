МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. У большинства переболевших коронавирусной инфекцией вкусовые ощущения и пищевые привычки возвращаются в норму, однако разным людям требуется на это разное время. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на врача персонифицированной медицины, профессора ФМБА России, доктора медицинских наук Маргариту Королеву, у кого-то запах тухлых яиц или вкус прогорклого масла от привычных и свежих блюд чувствуется в течение месяца, а у кого-то — остается и спустя полгода. На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС

Врач отметила, что иногда жизнь без вкуса и запаха может затянуться до года. Реакция на разную еду и напитки у каждого перенесшего COVID-19 своя. У специалистов пока нет четкого понимания, какой вкус и запах приобретет после перенесенной болезни говяжий стейк или отварная брокколи.

Стремясь не испытывать отвращения от привычных блюд, люди пытаются поменять рацион. Однако, отметила специалист, чтобы ускорить процесс восстановления межнейронных связей и вернуть вкус, не стоит менять "доковидный" рацион.

Наоборот, стоит постоянно тренировать рецепторный аппарат:

нюхать преднюю пищу,

пробовать на вкус,



использовать для таких тренировок в том числе аромапродукты (чеснок, ароматные масла и прочее).

"Если мы глазами понимаем, что это полезный продукт, но вкусовые сосочки воспринимают эту пищу извращенно, и запах кажется нам совсем другим, не надо отказываться от этого продукта. Нужно продолжать его употреблять — он поможет восстановиться самому организму после болезни и вернуть вкус и запах", — пояснила Королева.

Она также считает, что поменять привычный рацион можно и нужно только в том случае, если его регулярное использование привело к возникновению проблем со здоровьем и ослаблению иммунитета.

"Отдайте предпочтение натуральным продуктам и щадящей их обработке — так из их состава можно получить всю гамму полезных компонентов, необходимых для восстановления организма. Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что, наряду с постковидной терапией, позволит вам восстановить обоняние и вернуть или обновить вкусовые ощущения", — подытожила собеседница издания.