МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Нерабочие дни подстегнули траты россиян на шашлык: в октябре этого года готовых наборов либо порций мяса для этого блюда было куплено на 23% больше, чем год назад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Мировые цены на продукты достигли рекорда

"В топе продаж — шашлык из свинины и курицы. Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов. Похожая ситуация, но с более выразительной динамикой, наблюдалась в период первого этапа пандемии весной 2020 года", — рассказали аналитики.

По их данным, средний чек покупки готовых наборов либо порции мяса для шашлыка составил 356 рублей. Это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь также на 23% превысил прошлогодний уровень. По шампурам в комплекте средний чек — 642 рубля (на 31% выше, чем год назад). Продажи выше прошлогоднего уровня на 21%.

Средний чек по мангалу — 860 рублей. Это на 12% ниже, чем в прошлом году, а вот объем продаж на 23% выше прошлогоднего. По древесному углю средний чек покупки составил 273 рубля — это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь обогнал прошлогодний уровень на 15%.

Аналитики подсчитали, что средний чек затрат на такой "шашлычный набор" превысил 2,1 тысячи рублей.