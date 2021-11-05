Вице-премьер Голикова: для окончания пандемии в России необходим высокий темп вакцинации
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что срок окончания пандемии коронавируса в стране зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке.
Голикову цитирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — отметила она.
Вице-премьер также перечислила регионы, где за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Их 10:
- Белгородская область,
- Саратовская область,
- Тюменская область,
- Челябинская область,
- Ярославская область,
- Магаданская область,
- Красноярский край,
- Татарстан,
- Тыва,
- Чувашия.
"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", — подытожила она.
https://1prime.ru/society/20211105/835140338.html