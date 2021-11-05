МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что срок окончания пандемии коронавируса в стране зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке. Украинцам предрекли жизнь за чертой бедности

Голикову цитирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — отметила она.

Вице-премьер также перечислила регионы, где за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Их 10:

Белгородская область,



Саратовская область,



Тюменская область,

Челябинская область,

Ярославская область,

Магаданская область,

Красноярский край,



Татарстан,



Тыва,



Чувашия.

"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", — подытожила она.