ЦЮРИХ, 5 ноя — ПРАЙМ. Вирус SARS-CoV-2 способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода, поэтому беременным женщинам необходимо вакцинироваться от коронавируса, сообщает в пятницу Швейцарский институт вирусологии и иммунологии. Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

Отмечается, что исследовательские группы, возглавляемые Марко Алвесом из Института вирусологии в Берне и профессором Дэвидом Бодом из Университетской больницы Лозанны, обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты человека и размножаться в ней.

"Это значительный шаг вперед в нашем понимании протекания COVID-19 при беременности… Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте. Кроме того, мы заметили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду", — приводятся слова Алвеса в сообщении.

По данным ученых, у беременных женщин риск заражения коронавирусом на 70% выше по сравнению с популяцией того же возраста. Как сообщается, в случае инфицирования COVID-19 риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода возрастает в два-три раза.

"Исследование, проведенное исследовательскими группами из Берна и Лозанны, подтверждает рекомендацию о вакцинации беременных женщин. На сегодняшний день несколько сотен тысяч беременных женщин получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка. Действительно, РНК-мессенджер не проникает в плод, в то время как антитела, выработанные матерью, пересекают плацентарный барьер и, следовательно, защищают ребенка", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что вакцинация против SARS-CoV-2 в настоящее время рекомендуется всем беременным женщинам в Швейцарии.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что поддерживает вакцинацию от коронавируса в Европе беременных женщин.