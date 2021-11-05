МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности того, чтобы средства на повышение качества здравоохранения доходили до человека, надо выстроить систему здравоохранения так, чтобы она боролась за жизнь гражданина. Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

"Важно, чтобы средства, которые все больше и больше выделяются на цели повышения качества здравоохранения, доходили до человека, и чтобы у нас была эффективная государственная медицинская помощь", — заявил он в интервью "России 24".

В ситуации, связанной с пандемией, в повестке постоянно вопросы здравоохранения, и важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека, отметил он, добавив, что и в бюджете "это тоже находит отражение".

"Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем, чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина. Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения", — продолжил Володин.

По его словам, закон о бюджете принимается в непростое время, ситуация, связанная с COVID, вносит свои коррективы.

"Для нас важно, чтобы, имея возможности, связанные с ростом экономики, решались вопросы, которых ждут люди", — отметил Володин.