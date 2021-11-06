МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. У коронавирусной инфекции нет каких-либо специфических симптомов, присущих только ей, и поэтому точный диагноз без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. 

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"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — отметила она.

По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими новую коронавирусную инфекцию принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он.

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