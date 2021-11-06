МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. У коронавирусной инфекции нет каких-либо специфических симптомов, присущих только ей, и поэтому точный диагноз без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных

"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — отметила она.

По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими новую коронавирусную инфекцию принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он.

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