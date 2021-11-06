МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. После COVID-19 температура тела на протяжении довольно долгого времени может сохраняться в диапазоне 37-37,5 градуса — само по себе это не угрожает здоровью, но если к ней добавляются другие симптомы, то это повод обратиться за медпомощью, рассказал в эфире радио Sputnik врач-нейрофизиолог Александр Будик. Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных

По его словам, повышенная температура во время болезни — нормальное явление, это признак активной борьбы организма с инфекцией. Но в некоторых случаях она сохраняется и после того, как все остальные симптомы уже ушли.

"Многие вирусные заболевания характеризуются тем, что у человека наблюдается повышенная температура в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса", – сказал врач.

Он отметил, что незначительное повышение температуры, до 37,5 градуса, ничем не опасно, только если оно не сопровождается какими-то другими симптомами. "Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – добавил Будик.

Если каких-либо дополнительных симптомов нет, то чуть повышенная температура после болезни не является поводом для тревоги – через какое-то время она должна самостоятельно вернуться к здоровой норме в 36,6 градуса, заверил врач.

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