МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его приумножения, рассказал РИА Новости основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Пенсионный фонд пояснил, как получить пенсионные накопления

"Средняя стоимость обучения в российском вузе топ-100, по данным на 2021 год, составляет порядка 180-200 тысяч рублей в год. То есть порядка 720-800 тысяч рублей только в случае бакалавриата, не говоря уже о магистратуре или специалитете. Сумма кажется неподъемной? Совсем нет, если вовремя озадачиться вопросом, составить грамотный финансовый план и планомерно придерживаться его реализации", — считает эксперт.

Первым шагом станет накопление "первоначального взноса" в размере 100-150 тысяч рублей, который в дальнейшем можно будет увеличивать без потерь для ежемесячного бюджета через финансовые инструменты, например, банковский вклад.

Альтернативным методом увеличения накоплений могут стать инвестиции, среди которых самыми доступными и простыми вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование.

"Брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет — уже хорошо знакомый многим метод инвестиций. Инвестор с помощью брокера открывает счет, покупает и продает акции, облигации, получает доход за счет изменения их рыночной стоимости и выплаты дивидендов. Плюс в том, что доходность ничем не ограничена и может в удачные годы достигать 20% и даже более годовых в рублях. Минус способа в том, что инвестор не застрахован от убытков. Владельцы ИИС могут получить налоговый вычет по НДФЛ, если сохранят счет в течение 3 лет", — отмечает эксперт.

Возможность получения налогового вычета есть и при оформлении НСЖ, кроме того, при разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца. Однако у продукта есть и минус — хоть убытков и не будет, доходность накоплений может быть равна нулю.