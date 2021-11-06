МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинация от коронавируса стала обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Минздрав страны. В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус

Для населения в целом вакцинация стала обязательной ещё в марте этого года. Требование распространялось на взрослых и подростков от 12 лет.

Вакцинация детей в стране по плану должна начаться в марте 2022 года. Для этих нужд Коста-Рика планирует закупить 3,5 миллиона доз вакцины у американской компании Pfizer, заявил президент Карлос Альварадо. Вакцину планируют вводить в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Временный интервал между уколами составит 21 день.

Ранее применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет одобрили в США.