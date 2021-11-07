МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Одно из проявлений новой коронавирусной инфекции — это так называемый симптом "ковидных пальцев", рассказали "Известиям" специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус

По их словам, это явление, широко описанное в зарубежной литературе, встречается и в России. Медики совместно с главврачом Коммунарки включили его в статью "Поражения кожи и ее придатков при COVID-19".

Описанный симптом относится к ангиитам — группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Ведущим звеном таких проявлений становится неспецифическое воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов.

Как объяснила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом "ковидные пальцы" обычно встречается у детей и подростков, в последнее время все чаще преобладает и в старшей возрастной категории. Внешне он напоминает обморожение пальцев рук и ног, пальцы меняют цвет, иногда появляются красные высыпания. Пациенты жалуются на зуд, боль, отек. В литературе описаны случаи, когда подобные проявления коронавируса длились несколько месяцев.

"В основе развития "ковидных пальцев", с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов. Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ", — рассказала Петина.

Она добавила, что именно дисфункцией эндотелия объясняется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина. Поэтому ложные обморожения должны стать сигналом того, что у пациента есть серьезные сбои в работе организма. Врач рассказал, о чем говорит повышенная температура после COVID-19

Врач дерматолог, трихолог онкоклиники НАКФФ Татьяна Сулима отметила, что даже когда человек не знает, что у него заражение на ранней стадии, одним из первых признаков недуга могут быть высыпания на коже.

При этом кожные симптомы коронавируса врачи диагностируют относительно редко.

Что касается кожных заболеваний в целом, то часто коронавирус выступает пусковым механизмом для их развития. Врачи сталкиваются с такими хроническими заболеваниями, как псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема, и часть их них после перенесенного COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело.