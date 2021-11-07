МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Если в общественном транспорте, где зачастую невозможно соблюдать социальную дистанцию, другой пассажир начнет кашлять или чихать, то можно принять ряд мер предосторожности, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева. Врачи назвали причины ложных обморожений при коронавирусе

"Если вы волнуетесь, что можете заболеть, поможет респиратор, то есть не просто маска, а маска с фильтром. Если есть возможность, можно отвернуться, отойти в другую часть вагона. Можно защититься механически – намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую", – отметила она.

Сразу при выходе из транспорта нужно сменить маску и обработать руки.

"Когда вы вышли из метро или из другого транспорта, выкидывайте маску и после используйте следующую. Например, я меняю маску после каждого пациента. Можно также обработать руки, воспользоваться антисептиком. Можно профилактически промыть нос спреем", – добавила врач.

Ярцева рассказала, в каком случае сосед по вагону становится наиболее "опасным" для окружающих с точки зрения распространения инфекции.

"Если это чихание с силой, вирус в воздух дальше всего идет, потом идет кашель с открытым ртом, а сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок", – объяснила она.

Главная защита от коронавирусной инфекции – это вакцинация, напомнила врач.

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