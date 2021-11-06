МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Осенью в России возрастает заболеваемость не только COVID-19, но и другими сезонными вирусными инфекциями. Снизить риск заражения коронавирусом на фоне традиционного для осени подъема заболеваемости вирусными инфекциями поможет правильный режим сна, рассказала в интервью радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева. Врач рассказал, о чем говорит повышенная температура после COVID-19

По ее словам, считается, что человек должен спать восемь часов в сутки. Если отводить для сна меньше времени, это может не только негативно сказаться на работе мозга, но и привести к респираторным вирусным заболеваниям, считает врач невролог-сомнолог.

"Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму", – отметила Царева.

В условиях пандемии врач рекомендует избегать бессонных ночей, так как иммунитет также зависит от полноценного сна.

Врач подчеркнула важность иммунитета, особенно во время пандемии коронавируса. "Он тоже формируется во время сна. Даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если вы контактировали с вирусом", – заключила она.

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