АЛМА-АТА, 7 ноя — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в кафе в Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана, на западе страны), здание полностью разрушено, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС (ДЧС).

"При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", — сообщили в пресс-службе.

По информации минздрава Казахстана, Мангистауская область входит в «зеленую зону» (зону наименее низкого риска) по распространению коронавируса. Таким образом, в момент взрыва кафе имело законные основания работать и принимать посетителей.