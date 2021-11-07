В Казахстане в городе Актау прогремел взрыв в кафе
В Казахстане в городе Актау прогремел взрыв в кафе, здание полностью разрушено
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АЛМА-АТА, 7 ноя — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в кафе в Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана, на западе страны), здание полностью разрушено, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС (ДЧС).
"При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", — сообщили в пресс-службе.
По информации минздрава Казахстана, Мангистауская область входит в «зеленую зону» (зону наименее низкого риска) по распространению коронавируса. Таким образом, в момент взрыва кафе имело законные основания работать и принимать посетителей.
https://1prime.ru/society/20211107/835144914.html
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