Врач Бабак: идиопатический легочный фиброз и ХОБЛ в сочетании с COVID дают эффект "атомной бомбы"
МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Заражение коронавирусом представляет особую опасность для тех, кто страдает одним из двух заболеваний, от которых легкие преждевременно "стареют" — идиопатическим легочным фиброзом и хронической обструктивной болезнью легких, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.
Он пояснил, что причиной этих двух заболеваний чаще всего является курение.
"Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", – отметил Бабак.
Снизить вероятность этого разрушительного сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить. Отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению легких, отметил врач.
"Восстановление тем лучше, чем меньше стаж курения. Есть формула, чтобы посчитать индекс курения или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40%", – сказал Бабак.
https://1prime.ru/society/20211108/835145329.html