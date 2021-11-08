МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Заражение коронавирусом представляет особую опасность для тех, кто страдает одним из двух заболеваний, от которых легкие преждевременно "стареют" — идиопатическим легочным фиброзом и хронической обструктивной болезнью легких, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак. 

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Он пояснил, что причиной этих двух заболеваний чаще всего является курение.

"Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", – отметил Бабак.

Снизить вероятность этого разрушительного сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить. Отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению легких, отметил врач.

"Восстановление тем лучше, чем меньше стаж курения. Есть формула, чтобы посчитать индекс курения или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40%", – сказал Бабак.