МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Заражение коронавирусом представляет особую опасность для тех, кто страдает одним из двух заболеваний, от которых легкие преждевременно "стареют" — идиопатическим легочным фиброзом и хронической обструктивной болезнью легких, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак. Гинцбург назвал достаточный для защиты от коронавируса уровень антител

Он пояснил, что причиной этих двух заболеваний чаще всего является курение.

"Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", – отметил Бабак.

Снизить вероятность этого разрушительного сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить. Отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению легких, отметил врач.

"Восстановление тем лучше, чем меньше стаж курения. Есть формула, чтобы посчитать индекс курения или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40%", – сказал Бабак.