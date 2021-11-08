МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Симптомы COVID-19 все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Названы болезни, дающие в сочетании с COVID эффект "атомной бомбы"

По ее словам, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, тогда как потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

"Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", — отметила Пшеничная.

Профессор добавила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. При этом у части пациентов возбудитель можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.