МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. С 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, а также о перенесенном коронавирусе. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации. В России выросло число мигрантов-программистов

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — отмечается в приказе ведомства.

В частности, сертификаты, сформированные электронной системой до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта следующего 2022 года.

Сертификат будет содержать все основные данные о его обладателе и сведения о вакцинации. Помимо этого в него будет включена информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.

В сертификате будет место для QR-кода.

Документ формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Граждане смогут получить документ не только в электронном виде — в личном кабинете на Госуслугах — но и в бумажном виде.