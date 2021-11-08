МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с "Известиями" заявил, что для победы над COVID-19 за несколько месяцев России нужно ускорить вакцинацию в несколько раз. Россияне нашли новый способ экономить на продуктах

Например, отметил специалист, если в Москве, по словам мэра, вакцинация ускорилась в четыре раза, то для победы в течение нескольких месяцев ее надо ускорить в десять раз.

Если ускорить вакцинацию, то распространение коронавирусной инфекции можно будет победить в течение нескольких месяцев. Также Гинцбург считает, что нужно "провести черту" между привитыми и непривитыми.

"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в десять раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев. Кроме того, между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать", — рассказал он изданию.

Врач добавил, что людей, у которых уровень антител к коронавирусу превышает 300 международных единиц, "можно практически не ограничивать".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в целях унификации ввела международные единицы для определения уровня антител. На них теперь ориентируются мировые производители вакцин.

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что 300 антител по международной системе ВОЗ после вакцинации "Спутником V" защищают от дельта-штамма полностью. Если уровень меньше — нужно делать бустерную прививку "Спутником Лайт".

"Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", — подытожил Гинцбург.