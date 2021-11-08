МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. QR-коды, которые россияне получают на портале госуслуг после прививки от COVID-19, действительны год. Изменение их сроков действия в понедельник, 8 ноября, на портале было связано с техническими работами. Об этом говорится в комментарии Минздрава и Минцифры.

"Срок действия QR-кодов остается прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", — поясняется в сообщении.

В министерствах отметили: некоторые пользователи сайта госуслуг утром 8 ноября обратили внимание на то, что срок действия их QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев.

"Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — пояснили в ведомствах.