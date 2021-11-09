МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Турция стала самым популярным направлением для отдыха у россиян на ноябрьских нерабочих днях, за ней следует Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика, сообщили РИА Новости представители отрасли. Названо число туристов, посетивших Сочи в нерабочие дни

По предварительным данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, Турция занимает первое место по объемам бронирования, за ней — Египет. "Египет не смог стать первым на ноябрьских праздниках, потому что туда еще не летали чартеры. Он может стать таковым после 9 ноября, по окончании новогоднего сезона. А пока лидер — Турция, за ней ОАЭ и Доминикана", — рассказал он.

Горин отметил, что несмотря на введение коронавирусных ограничений на российских курортах также было очень оживленно. И, в первую очередь, это касалось Краснодарского края и Крыма. "Школьные каникулы и выходные дни значительно увеличили спрос на международные и внутренние путешествия", — указал вице-президент РСТ.

"По итогам завершения продолжительных выходных в России 50% объема бронирований компании Tez Tour пришлось на Турцию. Благодаря введению длительных выходных нам удалось отправить на отдых в 2,5 раза больше россиян, чем изначально было запланировано", — рассказали в туроператоре. Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

В пресс-службе компании отметили, что на втором месте, с объемом бронирования в 24%, находится Египет, вслед за ним идут Объединенные Арабские Эмираты — около 10%, четвертое место у Кипра — менее 10% и на пятом месте Мальдивы. "В целом в период праздников выбор стран был очень разнообразный — встречаются такие направления как Шри-Ланка, Сейшелы, Венгрия, Армения, Куба, Доминикана", — добавили в туркомпании.

По линии туроператора "Интурист" и национальной сети турагентств OnlineTur.ru больше всего туристов поехали в Египет. "На долю Египта приходится порядка 65%. Другие страны существенно меньше. За ним следуют Мальдивы, ОАЭ, Куба, Доминикана и Турция, на которую пришлось 25%", — уточнил директор по развитию сети турагентств Игорь Блинов.