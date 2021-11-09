МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, в том числе на авиационном и железнодорожном. По его словам, такие планы являются прерогативой Операционного штаба. Песков прокомментировал эффект введения нерабочих дней

Отвечая на вопрос о том, какие меры возможны на федеральном уровне по борьбе с распространением коронавируса и обсуждается ли в их числе введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте Песков заявил, что в администрации не ведется никаких обсуждений. "Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — сказал он.