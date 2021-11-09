МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что меры по борьбе с COVID-19 усилены по всей стране, объемы тестирования также наращиваются. Собянин пообещал улучшить систему работы QR-кодов

"По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом. Это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию", — заявил глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Работают уже более тысячи лабораторий, где производится тестирование на коронавирус, отметил Мишустин.

Премьер-министр также поручил министерству цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы не было проблем с выдачей людям печатных сертификатов о вакцинации.

"Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее…Прошу министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно", — заявил он.