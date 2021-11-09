МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас составляют 400 человек на 100 тысяч населения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Попова заявила об устойчивом росте заболеваемости COVID в трех регионах

"В целом, удельный вес вакцинации составляет на сегодняшний день 400 человек на 100 тысяч населения", — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что наиболее высокие удельные темпы вакцинации наблюдаются в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае.

Также хорошими темпы вакцинации были в нерабочие дни — привились 3,7 миллиона человек, отметил он.

При этом, несмотря на снижение общего числа заражений COVID-19, в российских регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за штамма "дельта", заявил Мурашко.