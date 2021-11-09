МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Его одобрили 403 парламентария. Госдума повысила порог для размена денег в банках без паспорта

Законопроект предоставляет автовладельцам право обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Сейчас они обязаны делать это регулярно. При этом для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему останется обязательной.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам.

"Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", — сказал он.

Действующие нормы предусматривают регулярный обязательный техосмотр для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.