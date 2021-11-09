Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра
Госдума одобрила в первом чтении отмену обязательного техосмотра для личного транспорта
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Его одобрили 403 парламентария.
Законопроект предоставляет автовладельцам право обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Сейчас они обязаны делать это регулярно. При этом для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему останется обязательной.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам.
"Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", — сказал он.
Действующие нормы предусматривают регулярный обязательный техосмотр для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.
https://1prime.ru/society/20211109/835163924.html
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