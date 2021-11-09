ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — ПРАЙМ. В Приморье был расширен список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, теперь без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины, бассейны, парикмахерские, сообщает правительство региона. Попова заявила об устойчивом росте заболеваемости COVID в трех регионах

Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.

"Расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании… (организации сферы) общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах… парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверять QR-коды у приморцев обязаны владельцы вышеуказанных заведений.

Приморье ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено З63 случая СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 79 168 человек, 69 581 выздоровели, 1297 умерли.