С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится обязательная вакцинация от COVID-19, согласно постановлению главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой. Попова заявила об устойчивом росте заболеваемости COVID в трех регионах

"Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации — ред.) подпунктом (о проведении прививок — ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом. ожирением)", — сообщается в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.