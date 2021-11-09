ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ревакцинация от коронавируса, вероятно, будут обеспечивать защиту в течение года, однако указал на необходимость проведения дополнительных исследований по данной теме. В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

"Если бы я стал прогнозировать, то, вероятно, (защита) продлится год. Есть вероятность того, что это будет ежегодная вакцинация", — сказал во вторник Бурла, выступая в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке Атлантического совета.

Гендиректор Pfizer отметил, что иммунитет начинает ослабевать спустя примерно шесть месяцев после приема второй дозы вакцины, и предложил дождаться результатов дополнительных исследований, затрагивающих бустерные прививки. Вместе с тем, он подчеркнул, что третья доза вакцины дает очень высокий уровень защиты от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в США относительно стабилизировалась после четвертой волны пандемии, пик которой пришелся на сентябрь. Сейчас средний показатель заболеваемости в США превышает 73,5 тысячи случаев ежедневно, число смертей составляет примерно 1,2 тысячи в день.

При этом в США более 80% населения вакцинировано хотя бы одной дозой, 70% привиты полностью. Вакцина доступна в США и для неграждан страны, включая туристов.