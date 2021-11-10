МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Более 30 тысяч рублей в месяц на основные нужды, такие как питание, коммунальные услуги и транспорт, тратят порядка 40% россиян, при этом семейный бюджет почти каждого шестого респондента не превышает 25 тысяч, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу

По данным исследования, больше половины опрошенных (57%) ведут семейный бюджет, доля положительных ответов увеличивается с возрастом респондентов.

Семейный бюджет почти каждого шестого (14%) респондента составляет до 25 тысяч рублей в месяц, каждого четвертого (25%) – от 25 до 50 тысяч, каждого пятого (21%) – от 50 до 75 тысяч. Самый скромный семейный бюджет (до 25 тысяч рублей) чаще всего встречается среди работников науки и образования, сферы искусства, у рабочих, студентов и молодых специалистов.

Исследование показало, что 30% респондентов ежемесячно тратят на покрытие основных нужд (питание, коммунальные услуги, бензин, транспорт и так далее) до 20 тысяч рублей, еще 30% — от 20 до 30 тысяч рублей, остальные 40% — более 30 тысяч рублей.

Такой уровень расходов на покрытие основных нужд не устраивает большую часть респондентов (73%). Особенно недовольны жители Ростовской области (85%), Краснодарского края (84%), Татарстана (83%), а также работники науки и образования, медицины и фармацевтики, транспорта, управления персоналом, административный персонал и занятые в сфере продаж (от 76% до 86% недовольных).

Чуть более трети респондентов (35%) считают, что на еду должно уходить до 10 тысяч рублей в месяц, еще 38% — от 10 до 20 тысяч, каждый пятый – от 20 до 40 тысяч. Комфортный уровень расходов на коммунальные услуги для почти половины (45%) респондентов – от 5 до 9 тысяч рублей. Такой же диапазон был бы приемлемым при расходах на бензин.

Также почти каждый пятый (17%) считает, что в целом на базовые расходы должно уходить до 10 тысяч рублей, каждый четвертый (25%) – от 11 до 20 тысяч, еще 21% — от 21 до 30 тысяч.

Исследование проводилось с 11 октября по 8 ноября 2021 среди 2073 российских соискателей работы.