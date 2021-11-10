МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Максимум смертей с COVID-19 зафиксирован за сутки в РФ — 1239, за все время умерли 250 454 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 1 239 смертей… За весь период по России умерло 250 454 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве умерли 98 человек, в Санкт-Петербурге — 82, Подмосковье — 55.

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 058, до 8 911 713 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3207 (8,4%) без клинических проявлений. В Минздраве предупредили о быстром распространении новой волны COVID

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3 927, Санкт-Петербурге — 2 942, Подмосковье — 2 649. Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии — 0,13%.

За сутки в России выписаны 34 565 человек после COVID-19, за все время — 7 654 161. В частности, в Москве — 7549, Подмосковье — 2862, Санкт-Петербурге — 2825.