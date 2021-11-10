МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Корпорация Boeing согласилась выплатить компенсации семьям погибших при катастрофе Ethiopian Airlines в 2019 году.

"Boeing согласилась выплатить наследникам, выжившим родственникам, иждивенцам и бенефициарам жертв инцидента с Ethiopian Airlines, рейс 302… по всем доказанным убыткам от смерти родственников", — говорится в документе, согласованном истцами и защитой.

Размер компенсации в документе не указан.

Соглашение сторон предстоит еще утвердить суду.

Родственники жертв добивались компенсации после того, как стало известно, что к катастрофе привели недостатки программного обеспечения лайнера Boeing 737 MAX. В результате полёты этих лайнеров были приостановлены примерно на полтора года.