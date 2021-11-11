МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом более 40% увеличили потребление сладкого, говорится в исследовании онлайн-ритейлера "Самокат" и группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян заметили рост цен на фрукты и овощи летом

Исследование прошло среди 7,4 тысячи человек из 22 городов России. "Каждый пятый стал уделять особое внимание питанию и качественному сну. Треть россиян стала есть больше фруктов, половина опрошенных жителей страны начали принимать витамины для поддержания иммунитета", — говорится в сообщении по итогам опроса.

Так, внимание питанию стал уделять 21% респондентов, за качеством сна начали следить почти 22%. В свою очередь 28% россиян стали есть больше овощей и фруктов. При этом в целом треть респондентов стала есть чаще и больше. "Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть — стали чаще пить кофе", — добавляют авторы.

Осень повлияла и на общее самочувствие россиян. Так, согласно исследованию, каждый второй отметил, что осенью ощущает повышенную сонливость, а почти треть — тревожность. "Респонденты также отметили, что стали больше работать (36%), сократили физическую активность (31%) и время пребывания на свежем воздухе (38%)", — указывается в сообщении.

"Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% россиян", — говорится в иссследовании.