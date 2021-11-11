МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мусорные операторы накопили дебиторскую задолженность сроком до трех лет почти на 40 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные "Российского экологического оператора". СМИ узнали о планах ввести новые штрафы за повторные нарушения ПДД

Просрочка дебиторской задолженности региональных операторов по обращению с отходами сроком от 90 дней до трех лет сейчас составляет порядка 20% от их расчетной валовой выручки.

Из этих денег 11% — просроченные долги со сроком неуплаты от 90 дней до года. Еще 9% — от года до трех лет.

Как сообщается в письме главы РЭО Дениса Буцаева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 8 ноября.

Исходя из выручки региональных операторов, в прошлом году в России в 193 миллиарда рублей. Из них доля просроченной дебиторки можно оценить в 38,6 миллиардов рублей, подсчитал Руслан Губайдуллин, президент "Чистой страны" (объединяет региональных операторов по обращению с отходами).

В настоящее время доля невозвратных долгов операторов в регионах, взыскание по которым не осуществляется, определена в размере двух процентов от расходов по тарифу на вывоз твердых коммунальных отходов. При этом власти готовы в 2022-2024 годах увеличить долю таких сомнительных долгов до 5%.