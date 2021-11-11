Доля просроченных долгов за вывоз мусора достигла 20%
РБК: региональные операторы накопили долги за вывоз мусора в 20% от оборота
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мусорные операторы накопили дебиторскую задолженность сроком до трех лет почти на 40 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные "Российского экологического оператора".
Просрочка дебиторской задолженности региональных операторов по обращению с отходами сроком от 90 дней до трех лет сейчас составляет порядка 20% от их расчетной валовой выручки.
Из этих денег 11% — просроченные долги со сроком неуплаты от 90 дней до года. Еще 9% — от года до трех лет.
Как сообщается в письме главы РЭО Дениса Буцаева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 8 ноября.
Исходя из выручки региональных операторов, в прошлом году в России в 193 миллиарда рублей. Из них доля просроченной дебиторки можно оценить в 38,6 миллиардов рублей, подсчитал Руслан Губайдуллин, президент "Чистой страны" (объединяет региональных операторов по обращению с отходами).
В настоящее время доля невозвратных долгов операторов в регионах, взыскание по которым не осуществляется, определена в размере двух процентов от расходов по тарифу на вывоз твердых коммунальных отходов. При этом власти готовы в 2022-2024 годах увеличить долю таких сомнительных долгов до 5%.
https://1prime.ru/society/20211111/835185176.html
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