2021-11-11T09:49:00+03:00
2021-11-11T09:54:46+03:00
2021-11-11T09:49:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20211111/835185780.html
Мурашко назвал число привитых россиян старшего возраста
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Михаил Мурашко в ходе приветствия участникам форума "Россия — территория заботы" сообщил, что чуть больше половины граждан старшего возраста прошли вакцинацию от коронавируса... ПРАЙМ, 11.11.2021
общество , здоровье, новости, минздрав, михаил мурашко, вакцинация, коронавирус
https://1prime.ru/images/83289/32/832893225.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83289/32/832893225.jpg
https://1prime.ru/images/83289/32/832893224.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83289/32/832893224.jpg
https://1prime.ru/images/83289/32/832893211.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83289/32/832893211.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Михаил Мурашко в ходе приветствия участникам форума "Россия — территория заботы" сообщил, что чуть больше половины граждан старшего возраста прошли вакцинацию от коронавируса.
Также он отметил, что практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью, если не привился.