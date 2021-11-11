МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Михаил Мурашко в ходе приветствия участникам форума "Россия — территория заботы" сообщил, что чуть больше половины граждан старшего возраста прошли вакцинацию от коронавируса.

Также он отметил, что практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью, если не привился.