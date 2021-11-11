МОСКВА, 11 ноя — РИА ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил журналистам, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по COVID-19 пока не планируется, субъекты РФ вправе сами принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Путин напомнил о важности ревакцинации против коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов.

"Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать",- ответил Песков на вопрос о том, что произойдет, если это не будет исполнено, будут ли введены дополнительные ограничительные меры.

Песков также сообщил, что тема введения QR-кодов на транспорте вчера на совещании у президента РФ не обсуждалась. Ранее глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды при посадке в самолет, но не при покупке билетов. В РЖД сообщали, что технологически готовы выполнить решение о введение QR-кодов на железнодорожном транспорте при наличии такого поручения. В Кремле высказались о введении обязательной вакцинации

Песков отметил, что полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии.

Он добавил, что сейчас идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах.

"Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза", — сказал Песков.