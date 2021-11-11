МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В РЖД сообщили, что конкретные детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте прорабатываются и будут определяться нормами законодательства. РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок в октябре на 12,2%

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в четверг подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. О внесении их в Госдуму он обещал сообщить дополнительно.

"Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания безусловно выполнит все новые требования транспортного законодательства…. Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства", — сообщили в компании.

В РЖД отметили, что подобные QR-кодам меры уже действуют во Франции, Турции, ОАЭ и других странах. "Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест", — сказали в компании.

Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что компания технологически готова выполнить решение государства о введении QR-кодов на железнодорожном транспорте.