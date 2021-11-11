МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил журналистам, что введение обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита приведет к долгосрочному существенному падению их выручки и как итог — к их закрытию. Россиянам объяснили, зачем вводят QR-коды на транспорте

Оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил в четверг разработку и дальнейшее внесение в Госдуму законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

По словам Миронова, даже 20%-ное падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. "Если в регионе привито 35% людей, как ресторан будет работать при 35% заполняемости? Никак не сможет работать. Это не магазин — у одно человека есть QR-код, у другого нет, но один может сходить за двоих в магазин, а в ресторане за двоих не поешь", — пояснил он.

Миронов считает, что если все будут вакцинированы, то в рестораны будут ходить, но пока не привито даже 50% населения — ресторан функционировать не сможет.

Он подчеркнул, что при таких условиях рестораны будут работать в минус.

"Мы видим по ряду регионов, где введены QR-коды, как это работает и что происходит: работает только то, что подлежит доставке — это пицца, суши, бургеры, какая-то нижняя часть отрасли, все "легкое" выживает. А итальянская кухня, испанская, русская кухня, гастрономические рестораны — они все стоят пустые и через какое-то время их просто не будет", — рассказал Миронов.

По мнению Миронова, закрытие угрожает ресторанам, которые невозможно будет просто взять и открыть вновь впоследствии, при ослаблении правил посещения.