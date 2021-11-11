МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы утвердили закон об ответственности за непредставление в ФНС информации о клиентах финансовых организаций либо её искажение. Финорганизации России столкнулись с мощнейшей в мире атакой мошенников

Поправки в первой части Налогового кодекса предусматривают изменения, позволяющие реализовать рекомендации глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. С 2022 года устанавливается ответственность для организаций финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.

Непредставление указанной информации грозит штрафом в размере 300 тыс. рублей. Невключение финорганизацией данных об отдельном лице в состав представляемых в ФНС сведений грозит штрафом в размере 50 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации будет наказываться штрафом в размере 25 тыс. рублей. При совершении этих нарушений умышленноштраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.

В отношении клиентов организаций финрынка вводится ответственность за представление по запросу таких организаций неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тыс. рублей, клиентов-юрлиц — 25 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и финансовой организацией договора. Если нарушение совершено умышленно, то сумма штрафа возрастает вдвое.

Сейчас ненаправление в установленный срок организацией финрынка финансовой информации влечет штраф в размере 500 тыс. рублей, а невключение информации о клиенте, выгодоприобретателе и прямо или косвенно контролирующих их лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.