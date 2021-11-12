МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Персональная информация о более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные документы о вакцинации от коронавируса и ПЦР, выставили на продажу в интернете, сообщает издание "Коммерсант".

Как стало известно газете, данные могли собрать через сервис по продаже фейковых документов.

"На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона", — отмечается в статье.

Издание приводит данные одного из продавцов базы. В ней содержатся:

паспортные данные граждан,

СНИЛС,



номер телефона,

место жительства,



данные о дате получения "сертификата",



Купить базу в тысячу строк стоит 120 долларов.

Уголовная ответственность, пишет "Ъ", может грозить и создателям нелегальных баз, и тем, кто в эту базу попал.