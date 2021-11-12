Верховный суд отказался отменять ПЦР-тесты для возвращающихся в Россию
Верховный Суд признал законной обязанность сдать тест на коронавирус после возвращения из-за границы
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд признал законной обязанность граждан РФ после возвращения в Россию из-за границы сдавать тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результата, сообщили РИА Новости в суде.
Судьи отклонили иск гражданина, который оспаривал соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019". Его положения обязывают граждан в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Исключение предусмотрено для привитых или переболевших граждан.
Истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку.
Это первое подобное решение в России.
https://1prime.ru/society/20211112/835199765.html
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