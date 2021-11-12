МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд признал законной обязанность граждан РФ после возвращения в Россию из-за границы сдавать тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результата, сообщили РИА Новости в суде. Иностранцам с отрицательным ПЦР-тестом разрешили посещать театры и музеи

Судьи отклонили иск гражданина, который оспаривал соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019". Его положения обязывают граждан в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Исключение предусмотрено для привитых или переболевших граждан.

Истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку.

Это первое подобное решение в России.