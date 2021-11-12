МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, работу Путина на посту президента РФ одобряет 61,5% респондентов, а о доверии ему сообщили 66,3%. Недоверие к президенту выразили 29,1% опрошенных. Не одобряет деятельность Путина на президентском посту 27,7%. Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 1 по 7 ноября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.