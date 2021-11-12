МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В 14 субъектах РФ уже действует требование об обязательной вакцинации от коронавируса для россиян в возрасте 60 лет и старше. В Кремле высказались о введении обязательной вакцинации

Еще в октябре ее ввели на Ставрополье, в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Калужской и Амурской областях, Югре и НАО. В начале этой недели соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В пятницу обязательную вакцинацию для лиц 60+ ввели в Кемеровской области и Адыгее.

В Ставропольском крае первым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной) необходимо привиться до 19 ноября, а в срок до 20 декабря — вторым компонентом. В Пермском крае — до 1 декабря необходимо пройти полный курс вакцинации. Подлежащие вакцинации в Амурской области должны полностью привиться до 15 декабря. В Башкирии необходимо привить пенсионеров до 18 ноября первым компонентом, вторым — до 18 декабря. В Татарстане полный курс вакцинации должен быть закончен до 6 декабря.

В Иркутской области граждане 60 лет и старше должны привиться первым компонентом вакцины до 25 ноября, вторым — до 25 декабря. В Белгородской и Калужской областях — до 15 ноября первым компонентом, до 15 декабря — вторым. В Югре первым компонентом пожилые граждане должны были привиться еще до 1 ноября, вторым — до 1 декабря. В НАО первую дозу вакцины граждане 60+ должны получить до 30 ноября, а до конца года они должны быть привиты полностью. Верховный суд отказался отменять ПЦР-тесты для возвращающихся в Россию

В Санкт-Петербурге пожилые граждане должны сделать прививку первым компонентом до 15 декабря, вторым — до 15 января 2022 года, в Кемеровской области — до 18 декабря первым компонентом и до 20 января 2022 года — вторым. В постановлениях главных санитарных врачей Краснодарского края и Адыгеи соответствующие сроки не указаны.

Во всех вышеуказанных регионах, как и по всей стране, также введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Чаще всего эта мера касается сотрудников организаций торговли, общепита, туристической отрасли, врачей и педагогов, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в ряде субъектов РФ пенсионерам рекомендована вакцинация и предписана самоизоляция.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над коронавирусом нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. По его словам, для этого препарат должен быть введен в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь заявил РИА Новости, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, но это станет возможным только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.

Позднее, комментируя эту тему, в Кремле заявили, что никаких соответствующих решений на федеральном уровне не принималось.