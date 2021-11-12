МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В РФ зарегистрирован препарат от COVID-19 "Арепливир", ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет, следует из государственного реестра лекарственных средств. Голикова назвала достаточно сложной ситуацию с коронавирусом в России

"Дата регистрации: 12.11.2021. Разрешен ввод в гражданский оборот до 5 лет", — следует из карточки препарата в реестре.

На заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед") в 2020 году был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.