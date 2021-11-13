МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В российских продуктовых магазинах и алкомаркетах число правонарушений, потребовавших вмешательства охраны, уменьшилось на 80% по сравнению с 2020 годом — рекордным по этому показателю, подсчитали для РИА Новости аналитики компании Delta Системы безопасности. Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов банков

"В 2020 году 32% всех случаев выпали на долю продуктовых магазинах и алкомаркетов. В этом году ситуация улучшилась, и количество ситуаций, потребовавших вмешательства групп быстрого реагирования, уменьшилось на 80,3%", — рассказали в компании. Специалисты проанализировали порядка 200 тысяч тревожных вызовов за 2020 и 2021 год.

Согласно полученным данным, количество правонарушений, совершаемых в продуктовых магазинах и алкомаркетах, в этом году составило 8% от общего числа случаев. Наибольшее количество тревожных вызовов было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Самыми спокойными городами оказались Магнитогорск, Смоленск, Курган, Тольятти и Уфа. В среднем в магазинах городов, включенных в исследование, за неполный год произошло порядка 100 происшествий.

Попытки краж продовольственных товаров в дневное время в этом году чаще всего происходили в Москве, Казани и Челябинске, а ночные проникновения с целью кражи чаще случались в Уфе, Смоленске и Краснодаре.

"Любимыми" городами лиц без определенного места жительства стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Еще один тип правонарушений в торговых точках — конфликты с посетителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, — чаще всего отмечались в Санкт-Петербурге, Сочи и Волгограде.

В целом по типам правонарушений в этом году лидировали: хулиганство и нарушение общественного порядка – около 50% всех случаев, кражи и их попытки – 27%, незаконное проникновение — 23% всех случаев.