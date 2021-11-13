МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый. В России зафиксирован очередной максимум смертей с COVID-19

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет.

"Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки. Точно также у нас было с таблетками — мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия — потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по "Арепливиру" в таблеточной форме, это порядка — 50 стран", — сказал Белый.

В России препарат поступит в продажу с начала декабря, также рассказал Белый.

"Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны. По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат", — рассказал собеседник агентства.

"Препарат предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью", — сказал Белый.

Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.