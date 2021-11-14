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В Австрии вводят локдаун для непривитых от коронавируса
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С понедельника в Австрии вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса, объявил канцлер Австрии Александер Шалленберг. Новые ограничения вступают в силу в полночь,... ПРАЙМ, 14.11.2021
общество , здоровье, новости, австрия, локдаун, коронавирус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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" Австрия
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ВЕНА, 14 ноя — ПРАЙМ. С понедельника в Австрии вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса, объявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.
Новые ограничения вступают в силу в полночь, за соблюдением ограничительных мер со стороны непривитых будет следить полиция, нарушителей будут наказывать, подчеркнул канцлер. При этом меры не будут распространяться на детей младше 12 лет.
Решение было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.