ВЕНА, 14 ноя — ПРАЙМ. С понедельника в Австрии вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса, объявил канцлер Австрии Александер Шалленберг. Россиянам рассказали, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса

Новые ограничения вступают в силу в полночь, за соблюдением ограничительных мер со стороны непривитых будет следить полиция, нарушителей будут наказывать, подчеркнул канцлер. При этом меры не будут распространяться на детей младше 12 лет.

Решение было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.