На территории НЛМК в Липецке произошел взрыв, госпитализирован один рабочий
МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 14 ноя — ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории НЛМК в Липецке, госпитализирован один рабочий, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В Липецке на одном из цехов металлургического комбината произошел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что один рабочий пострадал — его извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.
В ГУМЧС по региону рассказали, что в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар.
"Информация о пожаре на НЛМК поступила в 21.14 (мск) воскресенья. Пожар в цехе углеподготовки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара и данные по пострадавшим уточняются.
https://1prime.ru/society/20211114/835212558.html