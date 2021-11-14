МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 14 ноя — ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории НЛМК в Липецке, госпитализирован один рабочий, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"В Липецке на одном из цехов металлургического комбината произошел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что один рабочий пострадал — его извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.

В ГУМЧС по региону рассказали, что в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар.

"Информация о пожаре на НЛМК поступила в 21.14 (мск) воскресенья. Пожар в цехе углеподготовки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара и данные по пострадавшим уточняются.