МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рост количества заказов у похоронных бюро напрямую связано с пиками заболеваемости COVID-19, рассказал в беседе с РБК директор столичного "Ритуала" Артём Екимов.

"Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. <…> Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг", — рассказал он и отметил, что "пики" количества погребений пришлись на май и ноябрь-декабрь 2020 года и июнь-июль 2021 года.

Он уточнил, что основная нагрузка легла на крематории.

Никаких очередей в Москве ни на кремации, ни на захоронения за время пандемии не наблюдалось, добавил Якимов.

"Показатель погребений в Москве с начала осени выше, чем, скажем, в допандемийное время, но цифры уже ближе к демографически стандартным и скорее характерны для периодов между волнами. Это не июнь-июль этого года и не ноябрь-декабрь и май 2020 года", — отметил он.

Глава "Ритуала" затронул вопрос цен. Сейчас в столице похороны в среднем стоят около 135 тысяч рублей.

"Порядка 100-110 тыс. руб., собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб. То есть общий чек порядка 135 тыс. руб. условно. И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении", — пояснил он.