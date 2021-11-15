МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщил журналистам о подготовке поправок в законодательство, которые вводят значительное ужесточение ответственности за производство суррогатного алкоголя. Сенаторы подготовят законопроект до конца года и направят на отзыв в правительство. В Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь

"Мы предлагаем повысить ответственность за реализацию суррогатного алкоголя. Если сейчас считается особо крупный объем метанола, реализованный на один миллион рублей, мы говорим — нет, брат разлил пять бутылок, садись в тюрьму", — сказал Рябухин.

Он пояснил, что порог, когда ужесточается ответственность за продажу суррогатного алкоголя, обсуждается.

"Не на один миллион, условно говоря, на пять тысяч рублей", — привел пример он.

По словам Рябухина, поправки предлагается внести в УК РФ, "надеюсь, до нового года подготовим законопроект и направим на отзыв в правительство".