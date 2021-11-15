Власти усилят ответственность за суррогатный алкоголь
В Совфеде подготовят законопроект об ужесточении ответственности за суррогатный алкоголь
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщил журналистам о подготовке поправок в законодательство, которые вводят значительное ужесточение ответственности за производство суррогатного алкоголя. Сенаторы подготовят законопроект до конца года и направят на отзыв в правительство.
"Мы предлагаем повысить ответственность за реализацию суррогатного алкоголя. Если сейчас считается особо крупный объем метанола, реализованный на один миллион рублей, мы говорим — нет, брат разлил пять бутылок, садись в тюрьму", — сказал Рябухин.
Он пояснил, что порог, когда ужесточается ответственность за продажу суррогатного алкоголя, обсуждается.
"Не на один миллион, условно говоря, на пять тысяч рублей", — привел пример он.
По словам Рябухина, поправки предлагается внести в УК РФ, "надеюсь, до нового года подготовим законопроект и направим на отзыв в правительство".
https://1prime.ru/society/20211115/835220382.html
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