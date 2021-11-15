МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ прорабатывает предложение о внесении изменений в правила перевозки багажа для ограничения провоза в самолетах больших партий красной икры без заводской упаковки и без документов, сообщил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совфеде. Росрыболовство заверило россиян, что на Новый год не будет дефицита икры

"Пока решение не принято, пока дано поручение нам и Минтрансу на уровне министров провести совещание. Потому что у нас есть идеи и предложения, которые мы проработали, с Минюстом о том, что возможно внести в правила перевозки багажа именно запрет на перевозку в ручной клади такой икры, именно не заводской, именно когда кубами, контейнерами везется икра без подтверждающих документов, в объеме 20-30 килограммов в ручной клади", — сказал Увайдов.

"Здесь мы еще раз проработаем с Минтрансом и доложим в правительство для принятия решения: пойдем по пути изменения ветеринарных правил и внесения изменений в наше законодательство, либо все-таки пойдем по пути эксперимента и посмотрим именно на Камчатке, как это сработает, если будут внесены изменения в правила перевозки икры, незаконно добытой, без заводской упаковки, без документов, которая провозится с территории Камчатского края в центральную часть России", — добавил замминистра.

Тема ограничения объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов обсуждается уже несколько лет. В частности, вопрос рассматривался на заседании правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу в сентябре 2020 года, по его итогам было решено проработать вопрос введения требования к перевозке гражданами без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 килограммов красной икры.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в июле говорил, что ограничения на объем перевозки россиянами в самолетах красной икры без документов могут быть введены лишь в качестве требований авиакомпаний. В конце октября руководитель ведомства сообщил РИА Новости, что власти обсуждают с "Аэрофлотом" идею ограничить до 10 килограммов перевозку икры без заводской упаковки в самолетах с Камчатки.