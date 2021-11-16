МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2, возбудителем COVID-19, не является показанием к назначению антибиотиков, заявил в эфире радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. В России утвердили форму справки о прививках от коронавируса

"Само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции", – объяснил он.

По словам врача, абсолютно недопустимо самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при COVID-19.

"Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами. Второй момент: принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен. Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, в достаточной дозе и на достаточно длительный промежуток времени", – подчеркнул Чурадзе.

Врач назвал признаки, при появлении которых пациенту с COVID-19 нужно обратиться за дополнительной медицинской помощью.

"В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью", – сказал он.