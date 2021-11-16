ПЕРМЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили о сохранении статуса территорий Крайнего Севера у Гайнского, Косинского, Кочевского районов Пермского края, а также надбавок жителям. Надбавки жителям районов Крайнего Севера сохранятся

Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский.

В краевом правительстве отметили, что решение носит технический характер: новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в России за последние десятилетия. Так, вместо Коми-Пермяцкого атомного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье.

Также отмечается, что взамен действовавших ранее указов подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В этот документ вошли все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.